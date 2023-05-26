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Разведывательный корабль ЧФ «Иван Хурс» прибыл в Севастополь

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Фото: Министерство обороны РФ
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Разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс», накануне отразивший атаку беспилотных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщили в Минобороны России.

«Экипаж СРК «Иван Хурс» завершил плановый переход из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации Севастополь», — говорится в Telegram-канале российского военного ведомства.

В министерстве добавили, что после того, как корабль пополнит материальные запасы в Севастополе, он продолжит выполнение задач по предназначению.

Три беспилотных быстроходных катера атаковали российский корабль «Иван Хурс» 24 мая. В этот момент судно находилось в районе пролива Босфор в исключительной экономической зоне Турции, где обеспечивало безопасность функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» после совершенного террористического акта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток .

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Позднее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку на корабль, и опубликовало видео. На кадрах видно, как со стороны российского корабля идет огонь, в результате чего взрывается один из катеров ВСУ.

Как добавили в министерстве, после украинской атаки «Иван Хурс» продолжил выполнение поставленных задач.

25 мая бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов рассказал «Известиям», что одиночные атаки беспилотных катеров на корабли Черноморского флота в открытом море не представляют большой опасности, если на вооружении атакованного корабля есть пулеметы.

В то же время эксперт указал, что разведывательные корабли не предназначены для боя и раз такое случилось, то в заведомо опасных районах, где могут атаковать беспилотные надводные аппараты, надо принимать меры защиты наших кораблей. По мнению адмирала, такие функции могли бы выполнять ракетные катера и корветы или более крупные корабли.

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