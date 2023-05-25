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Эксперт оценил опасность атак БПЛА на корабли Черноморского флота

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Одиночные атаки беспилотных катеров на корабли Черноморского флота в открытом море не представляют большой опасности, если на вооружении атакованного корабля есть пулеметы, рассказал «Известиям» бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

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Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Так он прокомментировал сообщение Минобороны РФ о том, что 24 мая три беспилотных быстроходных катера атаковали российский разведывательный корабль «Иван Хурс», который охранял газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток».

«Но их могло быть и не три, а больше. Это очень опасно. Разведывательный корабль ведь не для боя предназначен. Раз такое случилось, то в заведомо опасных районах, где могут атаковать беспилотные надводные аппараты, надо предпринимать меры защиты наших кораблей», — подчеркнул эксперт.

По мнению адмирала, такие функции могли бы выполнять ракетные катера и корветы или более крупные корабли.

Источники «Известий» сообщили, что три морских беспилотных аппарата, атаковавших корабль «Иван Хурс», были обнаружены радиотехническими и гидроакустическими средствами. Экипаж занял штатные позиции и огнем 14,5-миллиметровых пулеметов уничтожил цели. Дроны противника активно маневрировали и пытались уйти с линии огня, но были поражены на безопасном расстоянии.

«Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор. Корабль «Иван Хурс» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач», — сообщили подробности инцидента в Минобороны России.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сбитые с прицелом: корабль «Иван Хурс» отразил атаку беспилотных катеров

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