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Глава СБУ Малюк подтвердил причастность Украины к подрыву Крымского моста

Глава СБУ Малюк заявил, что Украина причастна ко взрывам Крымского моста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Крымский мост является путем снабжения, Украина была обязана нарушить его работу. Об этом 26 мая заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

«С учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать — определенные такие меры, соответственно, осуществлялись», — ответил Малюк на вопрос украинского журналиста Дмитрия Комарова о причастности ведомства Украины к атаке.

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Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что взрыв осуществлен спецслужбами Украины. Эту версию подтвердили в ФСБ РФ, назвав организатором теракта ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. Уже установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.

23 марта заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что железнодорожную часть Крымского моста планируется запустить к началу лета 2023 года.

Позднее, 26 апреля, начальник федерального дорожного агентства Упрдор «Тамань» Никита Храпов заявил, что все самые сложные этапы по восстановлению железнодорожной станции Крымского моста завершены.

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