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Путин назвал неожиданной реакцию в Грузии на возобновление авиасообщения с Россией

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Президент России Владимир Путин заявил, что решение об отмене виз для граждан Грузии было его идеей, но реакция Тбилиси на инициативу стала для него неожиданной. Об этом глава государства рассказал 26 мая на встрече с членами «Деловой России».

По словам Путина, решение он принял в связи с рядом обстоятельств, в том числе и с сезоном отпусков. Он хотел поддержать российских людей, которые любят Грузию, и российский бизнес.

Однако, в Грузии «поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу», подчеркнул Путин.

«Я, когда смотрю со стороны, думаю — совсем спятили, что там у них происходит, непонятно», — поделился президент.

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10 мая глава государства снял запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию. Тогда же были отменены визы для граждан этой страны.

Грузинская оппозиция в ответ на отмену визового режима для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения устроила акции протеста.

Одна из демонстраций прошла в столице Грузии 21 мая. Противники прямого авиасообщения между двумя странами отправились на улицу Руставели, где располагается офис авиакомпании Georgian Airways.

Митинг проходил под лозунгом «Грузия никогда больше не станет губернией России».

С инициативой о введении виз для граждан РФ ранее выступила президент Саломе Зурабишвили, которая также критикует прямые рейсы между странами.

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