Вучич заявил об уходе с поста главы Сербской прогрессивной партии

Президент Сербии Александр Вучич объявил 26 мая об уходе с поста председателя Сербской прогрессивной партии (СНС).

«Сегодня последний вечер, когда я обращаюсь к вам как председатель Сербской прогрессивной партии. Уже завтра я буду лидером всех граждан Сербии, а не председателем политической партии. Отличные люди встанут за управление нашей партией», — сказал он на общенациональном митинге в поддержку правительства страны.

Вучич возглавил Сербскую прогрессивную партию 24 мая 2012 года после того, как ее предыдущий лидер Томислав Николич был избран президентом страны. С того времени СНС на всех выборах в парламент получила больше всего места.

26 мая в Белграде состоялся крупнейший митинг в поддержку Вучича и правительства на фоне подъема протестов. Сторонники политика собрались на площади перед парламентом республики. Также митингующие заполнили центральные улицы столицы Сербии. Акция получила название «Сербия надежды».

Ранее в этот день на севере Косово начались столкновения между спецназом и сербами. Изначально правоохранители окружили административные здания Косово. Как поясняли полицейские, они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий, начались столкновения.

Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в Косово. Своим указом он привел армию в боевую готовность.