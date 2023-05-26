МВД: с 1 июня в России возобновят прием заявлений на биометрические загранпаспорта

С 1 июня в России возобновится прием заявлений на получение биометрических загранпаспортов. Об этом 26 мая сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо направлено в форме электронного документа через единый портал государственных и муниципальных услуг», — приводит ее слова Telegram-канал «МВД МЕДИА».

Ранее прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца был временно приостановлен со 2 февраля. Тогда в Гознаке связали это с техническими причинами, которые обусловлены выросшим спросом на документы.

При необходимости выехать за границу в кратчайшие сроки в МВД России рекомендовали оформлять обычный загранпаспорт на пять лет.

Биометрические загранпаспорта рассчитаны на 10 лет. Они оснащены уникальным чипом, который содержит сведения о владельце и сканы отпечатков его пальцев.

Загранпаспорта обоих типов — старого образца и нового поколения — одинаково действительны.