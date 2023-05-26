Украинская армия выпустила 10 ракет из РСЗО по району Донецку

Украинская армия снова обстреляла Донецк, выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило в пятницу, 26 мая, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что обстрел был произведен в 15:40 по Куйбышевскому району.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. По его словам, наиболее активно украинские войска атаковали Калининский район города. В результате ударов, совершенных в девять утра, погибла молодая женщина, еще одна получила ранения, поврежденными оказались две больницы, АЗС и здание научно-исследовательского института.

Тогда мэр Донецка Андрей Кулемзин сообщил, что ВСУ нанесли удар по Калининскому району Донецка шестью ракетами из реактивной систем залпового огня (РСЗО). Как уточняет СЦКК в ДНР, помимо обстрела в 8:45, по району было выпущено еще пять снарядов натовского калибра и пять ракет из РСЗО.

Ранее это же ведомство сообщало, что по Кировскому району Донецка было выпущено пять снарядов натовского калибра. Обстрел со стороны Украины зафиксировали в 7:05, огонь велся из населенного пункта Максимильяновка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.