Пушилин заявил об ударах ВСУ по Донецку в девятую годовщину боевых действий
Украинская сторона подвергает Донецк усиленным обстрелам в девятую годовщину начала боевых действий. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что наиболее активно Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Калининский район города. Он упомянул повторный обстрел научно-исследовательского института (НИИ), причем второй раз украинская сторона открыла огонь в тот момент, когда на месте обстрела «работали журналисты, спасатели и другие службы реагирования». Уточняется, что там также присутствовали сотрудники СК РФ.
По словам Пушилина, в результате атаки, совершенной ВСУ в 9 утра, погибла молодая женщина, еще одна получила ранения.
Говоря об инфраструктурных разрушениях, врио главы ДНР отметил, что поврежденными оказались две больницы, АЗС и здание НИИ.
Вместе с тем он упомянул о последнем обстреле украинской стороны, который зафиксирован в 11:15 по Ворошиловскому району Донецка.
«Прошу жителей Донецка без крайней необходимости не передвигаться по улицам», — заключил врио главы ДНР.
26 мая мэр Донецка Андрей Кулемзин сообщил, что ВСУ нанесли удар по Калининскому району Донецка шестью ракетами из реактивной систем залпового огня (РСЗО), при обстреле было повреждено здание научно-исследовательского института.
Как уточняет СЦКК в ДНР, помимо обстрела в 8:45, по Калининскому району Донецка было выпущено еще пять снарядов натовского калибра и пять ракет из РСЗО.
Ранее это же ведомство сообщало, что по Кировскому району Донецка было выпущено пять снарядов натовского калибра. Обстрел со стороны Украины зафиксировали в 7:05, огонь велся из населенного пункта Максимильяновка.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.