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Пушилин заявил об ударах ВСУ по Донецку в девятую годовщину боевых действий

Пушилин: Донецк был обстрелян в девятую годовщину начала боевых действий в городе
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Украинская сторона подвергает Донецк усиленным обстрелам в девятую годовщину начала боевых действий. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что наиболее активно Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Калининский район города. Он упомянул повторный обстрел научно-исследовательского института (НИИ), причем второй раз украинская сторона открыла огонь в тот момент, когда на месте обстрела «работали журналисты, спасатели и другие службы реагирования». Уточняется, что там также присутствовали сотрудники СК РФ.

По словам Пушилина, в результате атаки, совершенной ВСУ в 9 утра, погибла молодая женщина, еще одна получила ранения.

Говоря об инфраструктурных разрушениях, врио главы ДНР отметил, что поврежденными оказались две больницы, АЗС и здание НИИ.

Вместе с тем он упомянул о последнем обстреле украинской стороны, который зафиксирован в 11:15 по Ворошиловскому району Донецка.

«Прошу жителей Донецка без крайней необходимости не передвигаться по улицам», — заключил врио главы ДНР.

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26 мая мэр Донецка Андрей Кулемзин сообщил, что ВСУ нанесли удар по Калининскому району Донецка шестью ракетами из реактивной систем залпового огня (РСЗО), при обстреле было повреждено здание научно-исследовательского института.

Как уточняет СЦКК в ДНР, помимо обстрела в 8:45, по Калининскому району Донецка было выпущено еще пять снарядов натовского калибра и пять ракет из РСЗО.

Ранее это же ведомство сообщало, что по Кировскому району Донецка было выпущено пять снарядов натовского калибра. Обстрел со стороны Украины зафиксировали в 7:05, огонь велся из населенного пункта Максимильяновка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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