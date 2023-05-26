Следователи СК РФ попали под обстрел украинской стороны в Донецке

Следователи Следственного комитета (СК) РФ попали под обстрел со стороны украинской армии в Калининском районе Донецка. Об этом сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР) 26 мая.

«На момент второго обстрела здания (научно-исследовательского института. — Ред.) НИИ там находились сотрудники экстренных служб и следователи СК», — сообщили в силовых структурах ТАСС.

26 мая мэр города Андрей Кулемзин сообщил, что ВСУ нанесли удар по Калининскому району Донецка шестью ракетами из реактивной систем залпового огня (РСЗО), при обстреле было повреждено здание научно-исследовательского института.

Как уточняет Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) в ДНР, помимо обстрела в 8:45, по Калининскому району Донецка было выпущено к настоящему моменту еще пять снарядов натовского калибра и пять ракет из РСЗО.

Кулемзин также уточнил, что в результате удара погибла 37-летняя мирная жительница.

В тот же день представительство СЦКК в ДНР сообщило, что по Кировскому району Донецка было выпущено пять снарядов натовского калибра. Обстрел со стороны Украины зафиксировали в 7:05, огонь велся из населенного пункта Максимильяновка.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.