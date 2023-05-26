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Следователи СК РФ попали под обстрел украинской стороны в Донецке

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Следователи Следственного комитета (СК) РФ попали под обстрел со стороны украинской армии в Калининском районе Донецка. Об этом сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР) 26 мая.

«На момент второго обстрела здания (научно-исследовательского института. — Ред.) НИИ там находились сотрудники экстренных служб и следователи СК», — сообщили в силовых структурах ТАСС.

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26 мая мэр города Андрей Кулемзин сообщил, что ВСУ нанесли удар по Калининскому району Донецка шестью ракетами из реактивной систем залпового огня (РСЗО), при обстреле было повреждено здание научно-исследовательского института.

Как уточняет Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) в ДНР, помимо обстрела в 8:45, по Калининскому району Донецка было выпущено к настоящему моменту еще пять снарядов натовского калибра и пять ракет из РСЗО.

Кулемзин также уточнил, что в результате удара погибла 37-летняя мирная жительница.

В тот же день представительство СЦКК в ДНР сообщило, что по Кировскому району Донецка было выпущено пять снарядов натовского калибра. Обстрел со стороны Украины зафиксировали в 7:05, огонь велся из населенного пункта Максимильяновка.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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