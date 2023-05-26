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Убившего восьмилетнюю девочку в Тюмени приговорили к пожизненному сроку

Суд приговорил убившего 8-летнюю девочку в Тюмени Виталия Бережного к пожизненному сроку
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Фото: пресс-служба Мосгорсуда
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Суд приговорил убившего 8-летнюю девочку в Тюмени Виталия Бережного к пожизненному заключению. Об этом стало известно 26 мая.

22 мая коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве Муравьевой.

Трагедия произошла 30 июня 2021 года. Бережной в состоянии наркотического опьянения встретил девочку на площадке первого этажа жилого дома, заманил ее обманным путем к себе в квартиру и совершил убийство. Тело ребенка он запаковал и хранил у себя в квартире. Затем он переместил труп на берег озера Оброчное, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета (СК) РФ.

По всем тяжким: обвиняемому в убийстве девочки в Тюмени грозит пожизненное
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Пропажа ребенка вызвала широкий общественный резонанс, девочку больше месяца искали сотрудники полиции, СК, МЧС, волонтеры и местные жители.

Тело случайно обнаружили сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

Подозреваемого задержали через несколько дней, 25 августа 2021 года. На допросе он отметил, что понимает причину задержания и признался в содеянном преступлении. Также был проведен внушительный комплекс следственных мероприятий, доказывающих его причастность к этому преступлению.

Бережной был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 126, ч. 4 ст. 131, ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 105 УК РФ (похищение человека; изнасилование; насильственные действия сексуального характера; убийство).

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