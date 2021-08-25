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Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени дал признательные показания

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Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени признался в совершенном преступлении. Об этом сообщает в среду, 25 августа, Telegram-канал «Тюмень №1».

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Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По решению председателя СК России Александра Бастрыкина материалы дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело ребенка обнаружили 19 августа сотрудники автозаправочной станции, которые косили траву.

Мужчину задержали 25 августа. На допросе он отметил, что понимает причину задержания, а именно - подозрения в убийстве несовершеннолетней.

По данным РЕН ТВ, им оказался 40-летний Виталий Бережной, работающий мебельщиком в ИП «Петелина».

В МВД отметили, что эксперты установили совпадение ДНК подозреваемого с образцами, изъятыми на теле убитой школьницы. Кроме того, уточнялось, что в квартире подозреваемого был обнаружен половик, в кусок которого вместе с полиэтиленом было завернуто тело ребенка, обнаруженное в картонной коробке из-под бытовой техники.

Мужчина, по некоторым данным, проживал недалеко от убитой девочки — в соседнем доме, в общежитии, куда школьница ходила, чтобы пользоваться бесплатным Wi-Fi. Мебельная фабрика, где работал подозреваемый, расположена неподалеку.

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