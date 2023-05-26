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Goldman Sachs спрогнозировал истощение средств минфина США к 9 июня

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Финансовые резервы министерства финансов Соединенных Штатов Америки 2 июня будут едва превышать $30 млрд, а к 9 июня полностью иссякнут. Такой прогноз дали экономисты банка Goldman Sachs Алек Филлипс и Тим Крупа в пятницу, 26 мая.

При этом, по их мнению, вероятность заключения полноценной сделки, предусматривающей долгосрочное повышение потолка государственного долга очень высока и составляет около 80%.

«Они (Филлипс и Крупа. — Ред.) дают 80-процентную вероятность полноценной сделки, 10-процентную вероятность краткосрочного соглашения и 10-процентную вероятность того, что конгресс не примет меры вовремя», — отмечается в материале финансового портала MarketWatch.

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Днем ранее агентство Reuters сообщило, что президент США Джо Байден и спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти близки к договоренности по увеличению потолка госдолга в течение двух лет с целью предотвращения дефолта в стране. Отмечалось, что сделка, предположительно, увеличит финансирование произвольных расходов на военных и ветеранов, в то же время сохранив произвольные расходы, не связанные с обороной, на уровне текущего года.

В тот же день Маккарти назвал тяжелыми переговоры с американской администрацией по вопросу повышения потолка госдолга. Байден, в свою очередь, заметил, что на переговорах о недопущении дефолта в США существует некоторый прогресс.

Министерство финансов США 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами.

В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

Общий государственный долг Соединенных Штатов на данный момент составляет $31,4 трлн.

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