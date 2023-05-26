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Песков заявил о нарушении международного права заморозившими активы РФ странами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Великобритания, которая заявила о том, что может разморозить активы России только при условии, что Москва согласится выплатить компенсацию Украине за нанесенный ущерб, не может ставить для этого никаких условий. Об этом заявил 26 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно и без условий. Они нарушают все нормы международного права», — сообщил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

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Ранее 26 мая газета The Guardian сообщила, Великобритания не вернет замороженные российские активы, пока власти РФ не согласятся выплатить компенсацию Украине. Еще на прошлой неделе такую же позицию озвучил глава британского МИДа Джеймс Клеверли.

При этом ряд представителей правящей Консервативной партии и оппозиционной Лейбористской партии Соединенного Королевства выступают за полную конфискацию активов РФ. Однако правительство отказывается брать на себя обязательства по экспроприации активов Центробанка РФ, опасаясь контрмер в отношении Лондона.

25 мая представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд сообщил, что страны Европейского союза (ЕС) сообщили ЕК об установлении местонахождения €200 млрд замороженных активов Центробанка РФ. Вопросы о том, сколько конкретно денег было заморожено в каждой стране, Виганд посоветовал адресовать непосредственно в страны Евросоюза.

При этом еще в ноябре прошлого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

24 мая издание Financial Times со ссылкой на источник сообщило, что страны — участницы ЕС рассматривают возможность направить прибыль от замороженных российских активов в качестве финансовой помощи на Украину. Отмечалось, что речь идет об активах на сумму €196,6 млрд, которые хранятся в депозитарии Euroclear.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.

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