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Страны ЕС отчитались о заморозке более €200 млрд активов ЦБ России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Страны Европейского союза (ЕС) сообщили Еврокомиссии (ЕК) об установлении местонахождения €200 млрд замороженных активов Центробанка РФ. Об этом заявил в четверг, 25 мая, представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

По его словам, в 10-м пакете санкций ЕС, введенных против России, было заложено требование к европейским операторам отчитаться Еврокомиссии о замороженных активах России, при этом дедлайн был установлен 12 мая.

«Страны ЕС отчитались перед Еврокомиссией о сумме свыше €200 млрд замороженных активов», — сообщил Виганд, чьи слова приводит агентство Bloomberg.

Вопросы о том, сколько конкретно денег было заморожено в каждой стране, Виганд посоветовал адресовать в непосредственно страны Евросоюза.

При этом еще в ноябре прошлого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

Потеряли счет: ЕС не может найти большую часть замороженных российских резервов
Но даже если найдет, использовать их будет проблематично

24 мая издание Financial Times со ссылкой на источник сообщило, что страны — участницы ЕС рассматривают возможность направить прибыль от замороженных российских активов в качестве финансовой помощи на Украину. Отмечалось, что речь идет об активах на сумму €196,6 млрд, которые хранятся в депозитарии Euroclear.

До этого, 10 мая, пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил, что страна считает возможным использовать средства ЦБ РФ, находящихся в стране, для восстановления Украины.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь в случае изъятия или ограничения прав на имущество РФ за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.

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