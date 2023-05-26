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Названы наиболее популярные для параллельного импорта товары

Исследование: 41% предпринимателей ввозят в РФ по параллельному импорту электронику
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Порядка 41% предпринимателей ввозят по параллельному импорту электронику, 34% — товары для дома, 31% — одежду и обувь, 25% — товары для детей, 18% — автотовары, 17% — товары для здоровья и красоты. Об этом «Известиям» 26 мая рассказали в сервисе «МойСклад», который провел соответствующее исследование.

Также предприниматели сообщили, что привозят в РФ древесину, промышленное оборудование и спортивные товары. В целом 17% представителей малого и среднего бизнеса продают товары из списка параллельного импорта.

По данным экспертов, в 2022 году на первом месте среди ввозимой продукции были товары для дома, на втором — электроника, на третьем — одежда и обувь.

«Большинство опрошенных (53%) указали, что продают товары, купленные в Китае, при этом 51% заявили, что приобретают товары из списка параллельного импорта в России у поставщиков, то есть у оптовиков, которые привозят продукцию из-за границы. На третьем месте — Европа (32%), товары в основном из Италии, Германии, Австрии и Венгрии. Из Центральной Азии товары возят 11% респондентов, а из Турции — 5%», — сказали в компании.

По словам руководителя облачного сервиса «МойСклад» Аскара Рахимбердиева, программа параллельного импорта работает. 17% предпринимателей, торгующих товарами из списка, — неплохой показатель, который сильно вырос к августу прошлого года, считает он.

«Параллельный импорт раскачал продажи, снизив санкционное давление на малый и средний торговый бизнес. Многие предприниматели смогли наладить поставки и снизить дефицит товаров, а также поддержать спрос. Большинство предпринимателей вообще не испытывают никаких сложностей при работе, лишь некоторые жалуются на дорогую логистику», — сказал он.

Рахимбердиев отметил, что если в 2022-м бизнес называл падение спроса в качестве основного препятствия для развития, то в этом году лишь 11% опрошенных указали на него.

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Ранее, 24 мая, вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «Известиям», что Министерство промышленности и торговли РФ намерено оптимизировать перечень брендов, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту.

Параллельный импорт легализовали в РФ в июне 2022 года после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка, а также приостановки поставки некоторых товаров в РФ на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Схема позволяет ввозить в страну некоторую продукцию без разрешения иностранных правообладателей.

Мантуров 7 сентября прошлого года отметил, что соответствующий механизм будет действовать до конца 2023 года.

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