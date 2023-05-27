Табу на расу: игры за гранью и переезд из Парижа

Как возможный будущий президент США обидел китайскую диаспору Флориды, чем британский спецназ занимался в Сочи в год Олимпиады и зачем Париж решили избавить от клошаров. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

А у нас в стране спецназ, а у вас?

Всё тайное рано или поздно становится явным. На этой неделе справедливость этой народной мудрости была подтверждена историей в Великобритании. Как выяснила исследовательская группа Action on Armed Violence, с 2011 года британский спецназ страны успел тайно поучаствовать в операциях в 19 странах мира, включая Россию и Украину .

По их данным, специальная авиадесантная служба, особая лодочная служба и полк специальной разведки неоднократно втихую отправлялись в разные страны для выполнения особо рискованных миссий с подачи премьера и министра обороны без уведомления и согласия палаты общин. Особую активность спецназовцы проявили в Сирии, куда они стали проникать с 2012 года для оказания помощи повстанческим группировкам, воюющим против президента Башара Асада . Кроме того, в их задачи входило выявление военных целей для точечных бомбардировок, от которых Лондон впоследствии решил воздержаться.

Фото: flickr.com

Что касается присутствия в России, то здесь, согласно информации Action on Armed Violence, они были в 2014 году для обеспечения безопасности британских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Сочи . А вот на территорию Украины британский спецотряд в составе 50 человек проник уже в нынешнем году. С какими целями, исследователи не выяснили.

Кроме того, исследователи сообщают, что британский спецназ тайно принимал участие в операциях в Алжире, Омане, Мали, Эстонии, Франции, Ливии, Пакистане, на Филиппинах и Кипре и, наконец, в Судане, откуда в апреле их силами были спасены дипломаты и члены их семей после начала там боевых действий.

Узаконенная синофобия

Раздувать китайскую угрозу во всех сферах давно стало для США своего рода бонтоном. Неудивительно, что на этом фронте решил отличиться и губернатор Флориды Рон Десантис, заявивший на этой неделе о своем выдвижении в президенты США . В мае с его подачи штат принял закон, запрещающий гражданам Китая, Кубы, Венесуэлы, России, Ирана, КНДР и Сирии приобретение недвижимости на территории Флориды возле военных объектов и другой критической инфраструктуры, пояснив это тем, что вверенный ему штат не может сидеть сложа руки в борьбе с Компартией Китая.

Лица, которые приобрели недвижимость до вступления закона в силу 1 июля, будут обязаны пройти процедуру регистрации, а нарушителям станет грозить уголовное преследование. При этом китайцам почему-то загодя «впаяли» самое строгое наказание среди всех — до пяти лет тюрьмы за нарушение запрета.

Мобильный рекламный щит на одной из улиц Майами в преддверии старта президентской кампании губернатора Рона Десантиса, 24 мая 2023 года Фото: Getty Images/Jason Koerner

Ответ китайской диаспоры в США не заставил себя ждать. На этой неделе Американский союз гражданских свобод, представляющий интересы четырех граждан Китая, живущих во Флориде, подал против властей штата иск на том основании, что новый закон нарушает Конституцию США, гарантирующую равную защиту и соблюдение надлежащих правовых процедур в отношении всех жителей страны, включая иностранцев.

Чем дело закончится, судить пока сложно. Но голоса азиатской общины (а она еще в 2010 году составляла 5,6% населения Штатов) на выборах президента в 2024 году Десантис наверняка уже потерял.

А вас я попрошу убраться

Прием Олимпийских игр всегда был поводом для города-хозяина показать гостям самое лучшее. Накануне проведения Олимпиады 2024 года в Париже власти Франции сочли, что присутствие в столице большого числа бездомных — немного не комильфо. И решили переселить людей, ищущих убежища, из обширного региона Иль-де-Франс в другие регионы страны , чтобы заодно освободить места для спортивных фанатов в гостиницах, которые обычно используются в качестве центров экстренного размещения вокруг Парижа.

По оценкам мэрии Парижа, в Иль-де-Франс временно проживает около 150 тыс. человек, ожидающих статуса беженцев, еще около 3 тыс. клошаров постоянно ночуют на столичных улицах . По словам столичного мэра Анн Идальго, это давняя проблема, «совершенно не связанная с Олимпийскими играми» и решать ее надо было давно и точно не за счет выселения людей.

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Guillaumepinon

Возмутились и мэры городов, которым выпала задача организовать центры приема таких перемещенных лиц . Мэр города Брюз Филипп Салмон, например, недоволен решением поселить бездомных из Парижа на «пустыре возле железнодорожных путей». Он осудил власти за трату ресурсов на создание временных центров адаптации вместо развития постоянных структур приема и размещения, «которых сегодня катастрофически не хватает».

К слову, в Лондоне на этой же неделе 30 бездомных семей решили выселить из отеля и по менее важному, чем Олимпиада, поводу. С 29 мая в городе начнется тур Бейонсе , и накануне этого события номера в гостинице, где временно жили бездомные, зарезервировали ее фанаты, поскольку местные власти забыли продлить срок брони для своих подопечных.

Имидж ничто

Знаменитому бельгийскому сомелье Эрику Бошману — к слову, лучшему сомелье страны 1988 года — удалось здорово надуть французских экспертов , выставив их совершенно некомпетентными в вопросах вин. А заодно показать, что форма не должна быть важнее содержания.

Бошман, скооперировавшийся с командой одной бельгийской телепрограммы, сумел протащить на престижный винный конкурс Gilbert et Gaillard одно из самых дешевых вин из супермаркета стоимостью €2,5 . И оно не просто прошло отбор, а получило золотую медаль с максимально лестными оценками — вроде того, что этот сорт дарует «насыщенный вкус с чистыми молодыми ароматами, которые обещают приятную сложность ».

Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl

Конечно, авторы розыгрыша немного «подшаманили»: поменяли оригинальную простенькую этикетку на более красочную с пафосным названием Le Château Colombier и отправили на конкурс лабораторные данные другого, более качественного вина.

Но после разоблачения этой аферы самими авторами идеи главные претензии общественного мнения, конечно же, обрушились не на них, а на жюри — за то, что его члены не удосужились проверить состав вина и просто повелись на внешние регалии бутылки.

Заигрались

В Бразилии разгорелся нешуточный скандал вокруг компьютерной игры с незамысловатым названием «Симулятор рабства» , пользователи которой могли «продавать и покупать» чернокожих персонажей и применять к своим «рабам» разного рода виртуальные пытки.

Игра появилась в магазине приложений Google еще в середине апреля, но власти узнали о ней из соцсетей только на днях . Прокуратура Бразилии тут же начала расследование, и игра была удалена. Но неприятный осадок у общественности остался. Как, увы, и возможность продолжать играть в нее у тех, кто успел скачать игру до запрета, — а таких, по данным газеты Folha de S Paulo, набралось тысяча человек.

Скриншот из игры «Симулятор рабства» Фото: MagnusGames

В годы существования рабовладельческого строя Бразилия завезла к себе самое большое среди всех стран Северной и Южной Америки число порабощенных африканцев — около 4 млн. И самой последней в регионе отменила рабство — это произошло в 1888 году. Но проблема расизма присуща этой латиноамериканской стране до сих пор, невзирая на существование там целого министерства по вопросам расового равенства.