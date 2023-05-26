Моравецкий счел выгодной для Германии выплату репараций Польше

Германии была бы выгодна выплата военных репараций Польше. Такое мнение высказал в пятницу, 26 мая, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что отношение поляков к немцам в этом случае, несомненно, улучшится.

«Репарации также окупятся для Германии. Я знаю, это может быть шокирующим, но для наших польско-германских отношений <…> признание репараций было бы чем-то позитивным непременно», — сказал Моравецкий, чьи слова приводит портал wGospodarce.

Он добавил также, что получение Польшей репараций — долгий процесс, который продлится, возможно, даже десятилетия.

«Но мы никогда не отступим от него, и я верю, что следующее поколение политиков потребует этого», — подчеркнул польский премьер.

В начале мая сообщалось, что власти Польши приняли постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций от ФРГ. Варшава требует от Берлина 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве компенсации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

26 января заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Варшава инициирует в Совете Европы резолюцию о выплате репараций. Он отметил, что проект резолюции касается изучения правомочности Варшавы на получение компенсации от ФРГ. По словам Мулярчика, проект подписан 35 парламентариями из 11 стран Совета Европы.

В правительстве Германии со своей стороны неоднократно указывали, что не будут ничего платить, и напомнили, что Варшава отказалась от репараций еще в 1953 году. В начале января в МИД Польши пришла нота, в которой указывалось, что Берлин официально отказывается обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба за годы Второй мировой войны.