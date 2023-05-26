Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два землетрясения зафиксированы вблизи Туапсе
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли Бердянск
Происшествия
Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области
Мир
Встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана пройдет в Москве
Мир
В Кремле началась встреча Путина с Алиевым и Пашиняном
Мир
Во Франции на 72-м году жизни умер певец Жан-Луи Мурат
Общество
МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина
Армия
Истребители Су-35 и Су-27 сопроводили два летевших к границе РФ бомбардировщика США
Спорт
Швейцария проиграла Германии в четвертьфинале ЧМ-2023 по хоккею
Мир
Шольц пообещал усиливать санкции против России
Общество
Скончался один из пострадавших от взрыва в центре Луганска 15 мая
Общество
Лихачев заявил о финальной стадии плана МАГАТЭ по обеспечению безопасности ЗАЭС

Посол РФ заявил о возможной оттепели в отношениях Сеула и Москвы

Посол РФ заявил, что отношения Москвы и Сеула заморожены
0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Южная Корея посылает сигналы о готовности улучшить двусторонние отношения Сеула и Москвы, однако сейчас они заморожены. Об этом 25 мая заявил посол РФ в Сеуле Андрей Кулик в ходе выступления в Университете Вонгван.

Дипломат указал, что в гибридной войне Запада с Россией Южная Корея заняла позицию западных стран.

«Произошел радикальный поворот в наших отношениях. Если не разрушение, то замораживание всего богатства, которое мы накопили за предыдущие 32 года», — отметил он.

Кулик добавил, что отношения России и Южной Кореи с начала 1990-х годов развились до высокого уровня. Так, был налажен диалог по линиям парламентов, советов национальной безопасности, министерств иностранных дел и других ведомств, сотрудничество затрагивало военную сферу.

Южная Корея стала вторым после Китая по величине торговым партнером РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указал посол.

Ядерный подряд: о чем договорились лидеры Южной Кореи и США
И как усиление американского военного присутствия повлияет на ситуацию в регионе

Еще 20 апреля агентство Yonhap сообщало, что Южная Корея не поставляет оружие Украине ради стабильности в отношениях с Россией. Решение о предоставлении военной помощи киевскому режиму не ограничено национальным законодательством. Однако его принятие зависит от действий Москвы.

При этом 25 мая глава управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён заявил, что Сеул в перспективе может поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы. Однако в настоящее время четких планов поставлять боеприпасы Украине у страны нет, причем как напрямую, так и опосредованно.

До этого, 24 апреля, агентство Yonhap сообщило, что в Сеуле решили ужесточить экспортный контроль над основными отраслевыми товарами в отношении России и Белоруссии. Сообщалось, что ограничения начнут действовать с пятницы, 28 апреля.

Как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, решение Южной Кореи ужесточить экспортный контроль основных промышленных товаров в отношении РФ и Белоруссии не несет непоправимых последствий для российской стороны. Так, управляющий партнер Центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД» Дмитрий Светлов заявил, что почти вся номенклатура товаров, попавших под расширение ограничений на экспорт из Южной Кореи, может быть сбалансирована аналогичными и однородными товарами из Китая с сопоставимыми расходами на покупку и доставку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023