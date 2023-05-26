Посол РФ заявил о возможной оттепели в отношениях Сеула и Москвы

Южная Корея посылает сигналы о готовности улучшить двусторонние отношения Сеула и Москвы, однако сейчас они заморожены. Об этом 25 мая заявил посол РФ в Сеуле Андрей Кулик в ходе выступления в Университете Вонгван.

Дипломат указал, что в гибридной войне Запада с Россией Южная Корея заняла позицию западных стран.

«Произошел радикальный поворот в наших отношениях. Если не разрушение, то замораживание всего богатства, которое мы накопили за предыдущие 32 года», — отметил он.

Кулик добавил, что отношения России и Южной Кореи с начала 1990-х годов развились до высокого уровня. Так, был налажен диалог по линиям парламентов, советов национальной безопасности, министерств иностранных дел и других ведомств, сотрудничество затрагивало военную сферу.

Южная Корея стала вторым после Китая по величине торговым партнером РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, указал посол.

Еще 20 апреля агентство Yonhap сообщало, что Южная Корея не поставляет оружие Украине ради стабильности в отношениях с Россией. Решение о предоставлении военной помощи киевскому режиму не ограничено национальным законодательством. Однако его принятие зависит от действий Москвы.

При этом 25 мая глава управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён заявил, что Сеул в перспективе может поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы. Однако в настоящее время четких планов поставлять боеприпасы Украине у страны нет, причем как напрямую, так и опосредованно.

До этого, 24 апреля, агентство Yonhap сообщило, что в Сеуле решили ужесточить экспортный контроль над основными отраслевыми товарами в отношении России и Белоруссии. Сообщалось, что ограничения начнут действовать с пятницы, 28 апреля.

Как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, решение Южной Кореи ужесточить экспортный контроль основных промышленных товаров в отношении РФ и Белоруссии не несет непоправимых последствий для российской стороны. Так, управляющий партнер Центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД» Дмитрий Светлов заявил, что почти вся номенклатура товаров, попавших под расширение ограничений на экспорт из Южной Кореи, может быть сбалансирована аналогичными и однородными товарами из Китая с сопоставимыми расходами на покупку и доставку.