Названы последствия расширения ограничений на экспорт из Южной Кореи в Россию

Решение Южной Кореи ужесточить экспортный контроль основных промышленных товаров в отношении РФ и Белоруссии не несет непоправимых последствий для российской стороны, считают опрошенные 24 апреля «Известиями» эксперты.

«Подобные ограничения вряд ли можно считать критичными. Во-первых, по своей сути, они лишь усложняют процедуру экспорта указанных категорий товаров, но не делают невозможным такие поставки в принципе. С учетом уже накопленного опыта бизнеса в обходе подобных рестрикций можно утверждать, что по крайней мере частично корейские товары из санкционного списка продолжат поступать на территорию России», — выразил мнение управляющий партнер Центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД» Дмитрий Светлов.

Кроме того, по его словам, почти вся номенклатура товаров, попавших под расширение ограничений на экспорт из Южной Кореи, может быть сбалансирована аналогичными и однородными товарами из Китая с сопоставимыми расходами на покупку и доставку.

В то же время исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко предположил, что корейские компании не обрадуются введенному запрету. Эксперт назвал решение Сеула политическим.

«Но надо помнить, для Кореи мы — только 3% их экспорта. Да и для нас Корея где-то так же. Наш основной импорт из Южной Кореи — это суда и транспортные средства. Здесь действительно роль Кореи важна. Скорее всего, место Кореи на авторынке будут занимать китайские поставщики, это уже данность. А вот по судам конечно в мире ни у кого такой компетенции нет. И здесь явно давление из-за океана, помешать ремоторизации нашего флота и созданию собственной танкерной флотилии», — объяснил он.

Эксперт отметил, что отказ от сотрудничества в угоду политике — совсем не хорошая тенденция, а также напомнил, что связи двух стран налаживались годами. При этом он подчеркнул, что проблема преодолима, так как очень много продукции замещается, как Китаем, так и другими производителями Юго-Восточной Азии.

«Южная Корея же, скорее всего, рискует потерять наш сырьевой экспорт, для них он был важен. Но здесь, наверное, сказывается и обострение ситуации в регионе. Так что, конечно, терять сотрудничество жаль, но непоправимых последствий это не несет. И это еще раз подчеркивает острейшую необходимость проведения настоящей работы по технологическому суверенитету внутри нашей страны, от создания дешевых источников капитала, промышленных площадок, до покупок патентов, технологий за рубежом», — заключил Свириденко.

Ранее 24 апреля агентство Yonhap сообщило, что в Сеуле решили ужесточить экспортный контроль над основными отраслевыми товарами в отношении России и Белоруссии. Ограничения начнут действовать с пятницы, 28 апреля.

До этого, 24 февраля, министерство промышленности, торговли и ресурсов Южной Кореи заявляло о намерении внести изменения в систему внешнеторгового контроля и расширить список товаров, подлежащих экспортному контролю при поставках в Россию. 27 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва глубоко разочарована таким решением. Она подчеркнула, что это нанесет ущерб российско-южнокорейскому сотрудничеству.

Некоторые страны усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

21 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что антироссийские санкции «будут бить и по мировой экономике».