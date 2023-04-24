Южная Корея объявила о расширении списка ограниченных для экспорта в РФ товаров

Южная Корея объявила о решении ужесточить экспортный контроль над основными отраслевыми товарами в отношении России и Белоруссии, мера вступит в силу в пятницу, 28 апреля. Теперь в списке товаров, для экспорта которых требуется специальное разрешение, не 57, а 798 позиций, сообщило агентство Yonhap 24 апреля.

«Правительство Сеула добавило еще 741 товар, связанный с полупроводниками, химикатами, сталью, автомобилями, машиностроением, квантовыми компьютерами и другими вещами, в список товаров, запрещенных к поставке в Россию и Белоруссию, значительно увеличив общее количество товаров в списке до 798», — приводит агентство данные министерства торговли.

Этот шаг был предпринят в связи с высокой вероятностью использования товаров странами-импортерами для производства оружия и в военных целях, заявило министерство, добавив, что проведет индивидуальный анализ «исключительных случаев» поставок в РФ и Белоруссию.

Известно, что новый список министерство торговли Южной Кореи подготовило 24 февраля и в течение двух месяцев проводило необходимые для введения его в силу процедуры. Сеул 24 марта 2022 года усилил контроль за экспортом в Россию 57 категорий нестратегических товаров и технологий.

19 апреля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что Сеул может расширить поддержку Украины и выйти за пределы гуманитарной и экономической помощи. В интервью агентству Reuters в преддверии своего государственного визита в США Юн сказал, что его правительство изучает, как помочь защитить и восстановить Украину.

Он сравнил ситуацию с тем, как Южная Корея получала международную помощь во время корейской войны 1950–1953 годов.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что потенциальные поставки оружия Киеву Сеулом будут косвенно означать вовлеченность в конфликт.

До этого, 3 марта, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су сообщил, что Сеул пока не готов отправлять оружие Киеву. Он подчеркнул также, что в 2023 году Республика Корея планирует оказать Украине гуманитарную помощь на $130 млн.

До сих пор Южная Корея предоставляла Украине гуманитарную помощь, а также предметы военного назначения, такие как каски, но не оружие.

Москва 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.