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В Южной Корее допустили возможность поставок боеприпасов Украине

Глава службы нацбезопасности Южной Кореи допустил возможность поставок боеприпасов Украине
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Глава управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён 25 мая заявил, что Сеул в перспективе может поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы.

Он отметил, что ранее Южная Корея поставляла только гуманитарную и финансовую помощь Украине.

«Мы планируем рассмотреть (возможность поставки боеприпасов. — Ред.) после мониторинга положения дел на месте», — приводит слова советника агентство Yonhap.

Как подчеркнул Чо Тхэ Ён, в настоящее время планов поставлять боеприпасы Украине у страны нет, причем как напрямую, так и опосредованно.

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Ранее, 20 апреля, агентство Yonhap сообщило, что Южная Корея не поставляет оружие Украине ради стабильности в отношениях с Россией. Решение о предоставлении военной помощи киевскому режиму не ограничено национальным законодательством. Однако его принятие зависит от действий Москвы.

Накануне президент страны Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея может расширить поддержку Украины до поставок оружия. Это был первый раз, когда Сеул заявил о готовности предоставить боеприпасы Украине — спустя более года после того, как исключил возможность предоставления летальной помощи.

До этого, 3 марта, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су сообщил, что Сеул пока не готов отправлять оружие Киеву. Он подчеркнул также, что в 2023 году Республика Корея планирует оказать Украине гуманитарную помощь на $130 млн. До сих пор Южная Корея предоставляла Украине гуманитарную помощь, а также предметы военного назначения, такие как каски, но не оружие.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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