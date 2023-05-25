В ДНР учредили медаль «За освобождение Артемовска»

В Донецкой Народной Республике (ДНР) учредили медаль «За освобождение Артемовска» (украинское название — Бахмут). Об этом 25 мая сообщается на сайте врио главы ДНР Дениса Пушилина.

«Учредить государственную награду Донецкой Народной Республики — медаль «За освобождение Артемовска». Положение о медали, ее описание и рисунок, а также образец удостоверения к медали утверждается указом главы Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.

Закон об учреждении награды принят постановлением Народного совета ДНР.

Согласно закону, решение о награждении медалью принимается главой ДНР по предложению органов власти. Награда может вручаться посмертно.

О полном взятии Артемовска российскими силами стало известно 20 мая.

Позднее, 24 мая, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники МВД начали работу в Артемовске. Он отметил, что полицейские в том числе проверят, остались ли в городе мирные жители. Затем в Артемовске планируется работа и других ведомств.

В этот же день мэр Шахтерска Александр Шатов заявил, что Артемовск внесут в зону ответственности администрации этого города. Таким же образом поступят со всеми ближайшими к Артемовскому району населенными пунктами, а также городами Часов Яр и Северск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».