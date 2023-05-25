Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита контактных линз в России

В России не зафиксирован дефицит контактных линз. Об этом 25 мая сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

«Признака дефицита медицинского изделия «Контактные линзы» в Российской Федерации не зафиксировано. Росздравнадзор совместно с Минздравом России продолжают вести постоянный мониторинг наличия лекарственных средств и медицинских изделий на всей территории страны», — сообщила пресс-служба в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что 27 октября 2022 года компания Johnson & Johnson уведомила Росздравнадзор о запланированном выводе из ассортимента одного наименования контактных линз. Его поставки продолжались до конца I квартала 2023 года.

«Уход с российского рынка именно этих контактных линз никак не отразится на удовлетворении спроса пациентов, нуждающихся в линзах для глаз. В настоящее время в государственном реестре медицинских изделий содержатся сведения о 134 наименованиях контактных линз, 13 из которых производятся, в том числе компанией Johnson & Johnson», — говорится в сообщении.

Также в этот день пресс-служба Минпромторга сообщила, что другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию. В связи с этим проблем с контактными линзами в РФ не будет.

Накануне в Минпромторге заявляли, что бренды контактных линз, прекратившие поставки в Россию, могут войти в перечень параллельного импорта.

Также 24 мая глава ведомства Денис Мантуров рассказал «Известиям», что министерство намерено оптимизировать перечень брендов, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Он уточнил, что в списке будут только те товары, в которых есть неудовлетворенная потребность.