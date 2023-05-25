Лихачев рассказал о строительстве семи экотехнопарков для опасных отходов

В России строится семь экотехнопарков, которые будут обезвреживать промышленные отходы I и II классов опасности. Об этом 25 мая «Известиям» рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Экотехнопарков, которые начинают работать в разных регионах России, всего семь. Четыре из них мы строим совместно с бюджетным финансированием, еще три исключительно за свои деньги. Они находятся в разных уголках нашей Родины. Первые технопарки, которые будут введены в этом и следующем году, — это Курган, Кировская и Саратовская области, Удмуртия. Мы также строим экотехнопарки в регионах своего присутствия — Иркутская, Челябинская, Нижегородская области», — сказал он.

Технопарки будут специализироваться на различных типах отходов. В зависимости от этого с ними будет проводиться различная работа.

«Например, в Усолье-Сибирском будет работа с ртутьсодержащими отходами, создадим возможность вернуть их в производственный цикл. В Нижегородской области предприятие будет нацелено на работу с накопителями энергии, с их утилизацией и возвратом соответствующих химических элементов в промышленный оборот. Где-то будет работа, связанная с нефтехимией, где-то — с другой частью таблицы Менделеева», — заявил гендиректор «Росатома».

Лихачев отметил, что строительство экотехнопарков является лишь одним из трех пунктов комплексного подхода к борьбе с промышленными отходами, которые наносят непоправимый вред природе и человеку.

«В него также входит наработка технологий вместе с учеными, с использованием мирового опыта и разработкой своих установок к каждому виду отходов. Еще один пункт — это контроль за наработкой новых отходов. По самым скромным оценкам, около 350–360 тыс. т нарабатывается ежегодно по территории всей страны. Мы видим, что около 80% наработчиков вошли в соответствующую информационную систему, которая становится более эффективной, более прозрачной. Рано или поздно мы увидим всё, что так или иначе нарабатывается предприятиями РФ», — отметил глава «Росатома».

По его словам, госкорпорация занимается строительством экотехнопарков, так как уже накопила определенный опыт по работе с ядерными отходами, что позволяет ей с необходимой строгостью подходить к обезвреживанию прочих видов отходов.

«У нас есть такой опыт, потому что, работая с ядерными технологиями, в том числе и с результатами жизненного цикла ядерных объектов, мы как раз много десятилетий имели дело с такими крайне опасными, крайне зловредными результатами человеческой деятельности. Накопив эти технологии, мы двигаем атомную энергетику вперед, видим ее зеленой и безотходной и готовы применить эти наработку и в мирной жизни», — рассказал Лихачев.

Глава госкорпорации отметил, что долгое время не существовало необходимого отношения к работе с опасными отходами, что привело к появлению в стране полигонов, которые уже не соответствуют экологическим требованиям.

«Часть работ проводилась в Советском Союзе, но комплексного решения не было. Основной подход был связан с захоронением на разных больших полигонах. Один из этих полигонов хорошо известен санкт-петеребуржцам, он называется «Красный Бор». Девяностые добавили неопределенности и большого количества злоупотреблений, прямого нарушения экологического законодательства. Мы столкнулись с огромным наследием в стране, которое составляет более 10 млн т в самых скромных подсчетах», — указал Лихачев.

К отходам I класса относятся вещества чрезвычайно высокой опасности, такие как полоний, бензапирен, фтороводород, соли свинца, таллий, диэтилртуть, плутоний, теллур, озон, циановодород и другие. После их воздействия экологическая система нарушается в наибольшей степени, при этом период восстановления отсутствует. Они могут содержаться в трансформаторах, конденсаторах, креозоле и его остатках, ртутных термометрах и других ртутьсодержащих приборах, асбестовой пыли.

К II классу отходов принадлежат литий, фенол, хлороформ, серная кислота, селен, сероводород, барий, формальдегид, сурьма, стирол, все нитриты, мышьяк, молибден и другие. После их воздействия экологическая система сильно нарушается, а период восстановления составляет от 30 лет. К таким отходам относятся аккумуляторы, автопокрышки, масла, щелочи, кислоты, гальванические элементы, остатки рафинирования нефтесодержащих отходов, свинцовые опилки, кислые смолы.

Ранее, 23 января, «Известия» сообщили, что в России могут разрешить транспортировку отходов I–IV класса опасности всем компаниям и отменить обязательное лицензирование этой деятельности. Меру, предложенную Росприроднадзором, поддержали в Минэкономразвития.

В марте 2022 года в России создали федеральную государственную информационную систему учета и контроля над обращением за опасными отходами. По состоянию на декабрь 2022-го в ней зарегистрировалось больше половины предприятий — производителей опасных веществ.