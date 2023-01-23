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В России предложили отменить лицензии на перевозки опасных отходов

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В России могут разрешить транспортировку отходов 1–4 класса опасности всем компаниям и отменить обязательное лицензирование этой деятельности. Меру, предложенную Росприроднадзором, поддержали в Минэкономразвития, следует из письма замглавы министра экономического развития Алексея Херсонцева, которое чиновник разослал в профильные ведомства. С документом от 13 января ознакомились «Известия». В Минприроды сообщили, что изучат вопрос.

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К 1–4 классам опасности относятся отходы, содержащие вредные для здоровья человека и окружающей среды вещества, которые присутствуют в различных отходах производства. Речь, в частности, идет о содержащих ртуть изделиях, аккумуляторах, отработанных маслах и продуктах нефтепереработки, пластиковых и резиновых товарах.

«Сейчас компании обязаны получать лицензии на вывоз таких отходов у Росприроднадзора, но это затратная и непростая процедура может занимать несколько месяцев и обходиться компании в 350 тыс. рублей», — сказал «Известиям» член Общественного совета при Росприроднадзоре, эксперт комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владислав Жуков.

Он добавил, что действие лицензий ограничено территориально, то есть компании должны их получать для работы в каждом отдельном субъекте РФ, что также увеличивает издержки. Поэтому мера отказа от лицензирования позволит в целом снизить нагрузку на бизнес, в частности, сократить тариф на вывоз отходов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Делайте вывозы: в РФ предложили отменить лицензии на перевозки опасных отходов

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