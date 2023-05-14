Я в шлам: как справиться с заброшенными мазутными ямами

В Биробиджане сотрудники МЧС спасли собаку от смерти в мазутной яме. Случай был бы рядовым, но ранее в этом же городе приходилось вытаскивать уже из битумного болота человека. Нефтешлам и иные отходы заброшенных производств не просто угрожают людям и животным, но и наносят реальный вред почве во многих регионах страны. Откуда берутся битумные болота и почему они годами остаются на своих местах не утилизированными — разбирались «Известия».

Как спасли собаку

Об инциденте местные СМИ сообщили 10 мая. Собаку обнаружили на территории бывшего Биробиджанского завода сельскохозяйственного машиностроения «Дальсельмаш». Животное почти утонуло — виднелись один глаз, ухо и кончик носа. Вытащить животное оказалось очень сложно: тянешь за поводок — собака задыхается, чуть ослабишь хватку — собака начинает сильнее тонуть. В итоге спасатели добрались до животного, подложив доски.

В ловушке питомец провел больше суток. Выяснилось, что собака угодила в мазутную яму завода, который был признан банкротом в 2017 году, а сейчас разрушается. Место разлива ничем не огорожено, а значит, такие места опасны и для людей.

Фото: МЧС ЕАО

Жители Биробиджана знают об этом не понаслышке. Ранее там неоднократно происходили инциденты с битумными ямами, которые появились из-за заброшенного асфальтобетонного завода. Отходы не утилизировали, они разливались всё шире, подступили к железнодорожному полотну, дачным участкам, продуктовой базе, затапливали старое кладбище.

Попадались в эти ямы и люди. Так, в 2018 году очевидцы спасли пенсионерку, которая шла с кладбища по заброшенным тропинкам и не заметила опасности. Повезло, что рядом оказались работники железной дороги. До этого там же спасли мужчину: его заметили, когда на поверхности остался только овал лица. Лишь в феврале 2020 года стало известно о ликвидации этой опасной ямы — замерзший битум вырезали и увезли. Но проблемы пока остались. «Известия» направили вопросы мэру города Максиму Семенову и в правительство области.

Как в других регионах

Проблемы с битумными разливами, мазутохранилищами и прочими нефтяными отходами от заброшенных производств актуальны и для других регионов. Например, в августе 2022 года житель Бугульмы (Татарстан) шел по тропинке с работы и провалился в битумную яму. Выбраться самостоятельно оказалось невозможно: каждое движение приводило к тому, что битум затягивал всё сильнее и сильнее. Всю ночь мужчина просидел в яме, а утром его заметил прохожий. К счастью, еще живого.

По факту разлива битума было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по статье «Порча земли». Чем всё закончилось — пока неясно, однако местные жители замечают, что битумное болото там уже очень давно.

В Ульяновске с опасным мазутохранилищем, оставшимся от машиностроительного завода, бились несколько лет. Инциденты тоже случались: в 2015 году 22-летний молодой человек свалился в вязкую жижу, но успел зацепиться рукой за арматуру, чем и спас себя от полного утопления. Но проект по ликвидации этого объекта был разработан только в прошлом году. Выяснилось, что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов там превышена в 166 раз, а общая площадь загрязненной территории — 61 тыс. кв. м. Чтобы рекультивировать объект, произведут выемку всего мазута и загрязненного грунта.

Битумная яма в Орле Фото: Администрация города Орла

С похожими проблемами сталкивались в Орле — там битумная яма в районе улицы Автогрейдерной была ликвидирована осенью 2022 года. Общественники называли это место «котлованом смерти» — там регулярно погибали собаки. Да и удушающий запах не давал спокойно жить местным жителям.

Регионы, в которых проблемы достигли критической точки, борются с такими объектами за счет федеральных средств. Так, в прошлом году в Златоусте Челябинской области ликвидировали мазутохранилище бывшего машиностроительного завода в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Его признали объектом накопленного вреда окружающей среде. Площадь загрязнения — 0,72 га, яма непосредственно влияла на жизнь 800 горожан.

Сколько в России битумных ям

Минприроды сообщило «Известиям», что предварительная инвентаризация в рамках проекта «Генеральная уборка» выявила 11 особо опасных мазутохранилищ и битумных ям. В прошлом году проведены исследования и выданы заключения для четырех мазутохранилищ в Самарской, Ульяновской, Амурской областях и трех битумных ям в Республиках Мордовия, Калмыкия и Курганской области. В этом году будут исследованы два мазутохранилища в Саратовской и Ярославской областях, а в следующем — еще два в Мурманской и Нижегородской областях.

— Отметим также, что Госдумой в первом чтении уже принят законопроект, который позволит создать правовые основы организации работ по инвентаризации объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (ОВОС), и выделения из их числа объектов, которые подлежат ликвидации в первоочередном порядке с учетом их влияния на здоровье граждан, — добавили в Минприроды.

Замдиректора Экспертного департамента Российского экологического общества Татьяна Томина замечает, что далеко не все битумные ямы и мазутохранилища могут попасть под категорию «объекта накопленного вреда».

Фото: РИА Новости/Кирилл Ясько

— Не могу сказать, что проблемы с битумными ямами массовые, в основном это точечные объекты, инвентаризация которых, к сожалению, в полной мере не проводится, — сказала она «Известиям». — Предприятия дорожного хозяйства в свое время широко применяли железобетонные битумные ямы открытого типа. Сейчас они в большинстве случаев уже не используются с формулировкой «законсервировано», при этом ликвидировать их особенно никто не торопится. Демонтаж и утилизация конструкций, обезвреживание содержимого битумных ям, рекультивация земельных участков — это трудоемкий и дорогостоящий процесс.

Член научно-технического совета Росприроднадзора, председатель комиссии по экологии Совета ТПП РФ по экономике замкнутого цикла Наталья Беляева также сказала «Известиям», что полной статистики по битумным ямам нет. По ее словам, на федеральном уровне проблема почти не звучит, хотя в некоторых городах такие ямы наносят вред на протяжении 30 лет и проблема не решается.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина замечает, что оценить реальный масштаб проблемы достаточно сложно.

— По данным Росприроднадзора, в России образуется ежегодно более 3 млн т нефтеотходов, — сказала она «Известиям». — На территории Западной Сибири их скопилось около 3 млн т, в Татарстане — около 2 млн т, в Республике Башкортостан — более 1,7 млн т. На предприятиях «Башнефть» складировано около 150 тыс. м³ нефтешламов, и каждый год образуется дополнительно 7 тыс. м³.

По ее словам, количество нефтесодержащих отходов в России имеет тенденцию к росту: на 1 тыс. т сырой нефти приходится от 1 до 5 т нефтешламов. В основном их образуют нефтедобывающие компании, нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, а также предприятия РЖД, аэропорты и морские порты.

По данным зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александра Когана, в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» в России выявлено около 40 крупных объектов накопленного вреда с нефтепродуктами — хранилищ, резервуаров и ям.

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

— Но еще не все такие объекты учтены, — рассказал он «Известиям». — Они в основном известны, внесены в реестр, по ним идет работа, но новые сведения продолжают поступать в Росприроднадзор от граждан и органов исполнительной власти.

Впрочем, объекты не попадают в госпрограмму автоматически — регионам нужно ходатайствовать об этом перед федеральным центром. Александр Коган отмечает, что ликвидация объектов накопленного вреда возможна за счет проекта «Генеральная уборка», но чаще заниматься этим приходится регионам и местным властям самостоятельно.

Как утилизируют битумные ямы

У таких объектов должны находиться предупреждающие таблички, ограждения, доступ для посторонних лиц должен быть закрыт , говорит Наталья Беляева. Иначе нарушаются требования многих нормативных актов — от Закона об охране окружающей среды до Земельного кодекса РФ. При этом ликвидация объектов возложена на собственника земельного участка. Если такового не имеется, то это уже проблема муниципальной власти.

Член комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Сергей Маликов поясняет, что битум бывает природным и искусственного происхождения. Природный добывается, а шламовые отходы образуются при его переработке. Искусственный битум — это переработанный мазут, уголь и нефтяные продукты.

— Битумные отходы относятся к 3 и 4 классу опасности, — сказал он «Известиям». — В случае, если окружающей среде будет нанесен вред данными группами отходов, на восстановление экосистеме понадобится от 10 лет.

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Елена Шаройкина отмечает, что сейчас требования природоохранного законодательства и правила лицензирования и землеотвода достаточно жесткие, однако «надзорные каникулы в Росприроднадзоре оставляют актуальной задачу эффективного обезвреживания нефтеотходов и ликвидации амбаров-накопителей».

Она пояснила, что действует общий порядок в соответствии с 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Компании, которые образуют эти отходы, должны заключить с лицензированной компанией договор на утилизацию.

Нефтешламы, которые образуются при добыче или переработке углеводородного сырья, занимают площади в десятки квадратных километров, выводя из оборота значительные площади земель , говорит Елена Шаройкина. В открытых земляных резервуарах — нефтешламовых амбарах — никакой сортировки или классификации не производится, зато естественным образом накапливаются осадки, развиваются микроорганизмы, происходят окислительные реакции. Состав нефтяного шлама, который находится в таком хранилище в течение хотя бы нескольких лет, отличается от состава свежего, и утилизация становится сложнее.

Нет и какого-то универсального, экологически безопасного и экономически оправданного способа переработки нефтесодержащих отходов. Всё зависит от состава, времени складирования и количества механических примесей. Обычно их либо сжигают в печах разных конструкций, либо используют химические методы обезвреживания отходов с помощью добавления реагентов, либо разделяют на отдельные фазы с дальнейшим использованием в качестве сырья в других отраслях экономики, либо физически прессуют, фильтруют, отстаивают и т.д.

Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

— Каждый такой объект требует индивидуального подхода — необходимо учитывать особенности состава и происхождения отходов, чтобы выбрать оптимальный метод утилизации с минимальными негативными последствиями для окружающей среды, — пояснил депутат Госдумы Александр Коган. — На основе изысканий создается проект по ликвидации, который требуется согласовать с Росприроднадзором. Технологии ликвидации могут серьезно отличаться в зависимости от климатических особенностей, близости водных артерий и состава нефтепродуктов.