Крупнейшие компании России подключились к системе учета и контроля опасных отходов

В России создали систему обращения с отходами I и II классов. Как рассказали «Известиям» в дочерней структуре Росатома, в запущенной в марте 2022 года специальной информационной системе ФГИС ОПВК уже зарегистрировалось больше половины предприятий — производителей опасных веществ.

«Отходообразователи, которые не имеют собственных мощностей по обращению с отходами I и II классов, с 1 марта заключают договоры с федеральным оператором через федеральную государственную информационную систему учета и контроля над обращением за опасными отходами (ФГИС ОПВК) и получают под ключ весь спектр услуг по обращению с данными отходами», — сказали «Известиям» в ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО).

Крупный бизнес, который имеет собственные мощности, продолжает самостоятельно перерабатывать их без участия оператора. Единственные условия — регистрация во ФГИС ОПВК и внесение в систему информации об образовании и переработке отходов для обеспечения учета и контроля, добавили в ФЭО.

С 1 марта в системе зарегистрировалось более 53 тыс. пользователей, среди них — крупнейшие компании металлургической отрасли («Норникель», «Русал», «Северсталь»), нефтегазового сектора («Роснефть», «Газпром», «Лукойл»), транспортные компании (КамАЗ, АвтоВАЗ, РЖД), а также предприятия других отраслей экономики, рассказали в ФЭО. Если исходить из данных официальной статистики, это около 50% от общего количества организаций-отходообразователей, пояснили там.

«Приход ФЭО позволил создать системный порядок в этой сфере. Система ФГИС ОПВК позволяет провести учет образования, перемещения и утилизации отходов I и II классов опасности. Это цивилизованная современная система, которая нацелена на экологически безопасные технологические решения. Структуры Росатома имеют уникальный опыт работы с опасными отходами», — заявил «Известиям» председатель общественного совета Минприроды Александр Закондырин.

Сегодня ФГИС ОПВК является единственной в стране федеральной цифровой экосистемой, способной обеспечить фиксацию всего жизненного цикла опасных отходов с момента образования до факта утилизации или обезвреживания, отметили в Минприроды. Это позволило минимизировать количество документов на бумажных носителях, исключение составляет информация, которая относится к государственной тайне или является секретной, добавили в министерстве.

Подробнее – в интервью с главой Минприроды Александром Козловым.