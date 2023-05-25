В Военной академии РВСН проходят выпускные экзамены

Выпускные экзамены проходят в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Испытания проводят с помощью тренажерных, мультимедийных и интерактивных систем, передает телеканал «Известия». Для подготовки ракетчиков в академии есть всё необходимое оборудование. В этом году учебное заведение заканчивает более 250 офицеров.

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