Представители бизнеса в России стали чаще интересоваться перелетами за рубеж

Спрос на перелеты за рубеж у представителей бизнеса из России в первые четыре месяца 2023-го по сравнению с прошлым годом вырос на 87%, говорится в исследовании. Доля перелетов за границу достигла 15% от общего числа авиабилетов бизнес-туристов (в 2022-м — 11%, в 2021-м — 7%, в 2019-м — 21%).

«Несмотря на изменившийся экономический и политический ландшафт, компании возвращаются к стандартной командировочной активности, о чем свидетельствуют рост горизонта планирования, сокращение продолжительности командировок и доли бизнес-класса», — отметила управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

При этом Турция впервые стала лидером по востребованности у представителей бизнеса: доля авиабилетов в эту страну составила 12%, спрос на это направление вырос на 125% к 2022 году. В топ-10 самых востребованных стран также вошли Сербия, Казахстан, Армения, ОАЭ, Узбекистан, Китай, Белоруссия, Италия, Индия.

«С закрытием рейсов и изменением политической ситуации европейские страны, за исключением Италии, потеряли свою актуальность для российского бизнеса, который активно осваивает новые рынки и ищет партнеров в дружественных странах. Особенно выделяется Сербия, спрос на перелеты в которую вырос более чем в 10 раз по сравнению с «допандемийными» показателями и продолжает расти», — объяснила Липатова.

По информации компании, средняя стоимость перелета за рубеж в экономклассе сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 34%, до 40 тыс. рублей за авиабилет в одну сторону. За бизнес-класс путешественники в этом году платили на 5% дешевле — в среднем 175 тыс. рублей.

Ранее, 2 мая, первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством заявил, что число рейсов между Россией и Турцией вырастет летом на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. По его словам, отмечается существенный рост спроса россиян на поездки в эту страну.