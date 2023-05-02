Число авиарейсов из России в Турцию летом вырастет на 50%

Количество рейсов между Россией и Турцией вырастет летом на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщил 2 мая первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

Он подчеркнул, что отмечается существенный рост спроса россиян на поездки в эту страну.

«Количество рейсов увеличится по сравнению с прошлым летом на 50%, по 62 маршрутам запланировано более 720 рейсов в неделю. Также подтвердили поступившие заявки турецкие перевозчики на полеты между Россией и Турцией», — сказал замминистра.

Костюк добавил, что по 37 маршрутам запланировано 630 рейсов еженедельно. В этом году список международных аэропортов пополнится Ижевском, Тобольском и Норильском, отметил он.

В конце апреля Минтранс РФ сообщил, что Москва и Анкара договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю в летнем сезоне.

В ведомстве напомнили, что Росавиация подтвердила заявки турецких авиакомпаний на совершение дополнительных полетов в Россию «с суммарной частотой 49 рейсов в неделю».

В частности, еженедельно по маршруту Анталья – Саратов будет совершаться семь рейсов, по маршрутам Стамбул – Москва и Анталья – Москва — по 21 рейсу.

До этого, 27 апреля, президенты РФ и Турции провели телефонные переговоры. По их итогам Путин сообщил, что Россия и Турция договорились о развитии двусторонних отношений, главным и принципиально важным из которых является углубление взаимодействия в экономике, туризме и торговле.