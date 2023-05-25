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Врач рассказал о противопоказаниях к употреблению малосольных огурцов

Диетолог Брыкин: малосольные огурцы противопоказаны людям с мочекаменной и желчнокаменной болезнью
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Фото: Global Look Press/Andrey Turusov
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Малосольные огурцы обладают рядом полезных свойств, однако некоторым людям стоит употреблять их с осторожностью или вовсе отказаться от них, рассказал «Известиям» 25 мая врач-спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин.

Он отметил, что малосольные огурцы помогают улучшить перистальтику кишечника, предупреждают запоры, обладают мочегонным эффектом. Однако стоит помнить, что натрий задерживает воду в организме — избыток соли приводит к отекам. Поэтому употреблять их в больших количествах не стоит. А при некоторых заболеваниях от этой закуски лучше полностью отказаться.

«Людям с заболеваниями ЖКТ воспалительного характера — язвенная болезнь, гастроэнтерит, колит — стоит очень аккуратно употреблять малосольные огурцы. При мочекаменной и желчнокаменной болезни рекомендуется проконсультироваться с врачом, который подскажет, можно ли включить это блюдо в меню», — рассказал Брыкин.

Говоря о пользе данного продукта, врач сообщил, что малосольные огурцы сохраняют практически все витамины, которые содержатся в свежих овощах, а из рассола они обогащаются дополнительными минеральными элементами. Благодаря ферментации клетчатка, содержащаяся в огурцах, меняет свою структуру и легче усваивается.

«Огурцы вбирают вещества, которые содержатся в рассоле, куда входит не только соль, но и зелень, чеснок, пряности. Рекомендуется добавлять в него также лист смородины — это не только улучшит вкус готового продукта, но и обогатит его состав. В малосольных огурцах содержатся витамины группы В, аскорбиновая кислота, витамин К, калий, натрий, хлор, магний, цинк, медь — всё это необходимо для нормального функционирования организма. Нельзя сказать, что малосольные огурцы представляют собой «витаминный удар», но для людей без заболеваний желудочно-кишечного тракта они станут хорошим и вкусным дополнением к здоровому рациону», — подчеркнул Брыкин.

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