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В США заподозрили потерю Зеленским контроля над Украиной

TAC: Зеленский мог потерять контроль над Украиной из-за действий служб разведки
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Фото: REUTERS/Louise Delmotte/Pool
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Президент Украины Владимир Зеленский мог потерять контроль над страной из-за Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны, написал обозреватель The American Conservative Брэдли Делвин.

«Неужели Зеленский потерял контроль над своей страной из-за служб разведки? Его понизили до уровня главного сборщика пожертвований?» — написал автор материала.

Отмечается, что Вашингтон тщетно пытается убедить украинскую разведку не наносить удары по Крыму. В то же время Зеленский говорит, что не знаком с планами ГУР относительно Крыма.

Также в статье указывается бесполезность поддержки Украины со стороны США. Обозреватель заявил о смене позиций США, которые сначала оправдывали поставки вооружения победами киевского режима, а теперь — бедственным украинским положением.

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24 мая заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал президента РФ Владимира Путина главной целью своего ведомства.

Накануне Буданов сообщил, сто у Украины для начала контрнаступления есть необходимый минимум вооружений.

Ранее, 18 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на Украине ненавидят Россию, именно поэтому страну будут всегда преследовать.

При этом 14 мая украинский лидер допустил, что при неудачном контрнаступлении ВСУ менее активные страны могут сократить помощь Киеву. Также Зеленский добавил, что Украина не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия для того, чтобы наносить удары по территории России во время ожидаемого контрнаступления.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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