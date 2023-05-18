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В офисе Зеленского заявили о ненависти к России

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о ненависти Украины к России
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Фото: ТАСС/Сергей Холодилин
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На Украине ненавидят Россию, именно поэтому страну будут всегда преследовать. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 18 мая в Twitter.

Своим заявлением он прокомментировал выступление РФ на экстренном заседании ООН, где политика Украины в отношении Москвы была названа «риторикой ненависти».

«Да с вами разговаривать нечего — вы не знаете современных человеческих языков», — написал Подоляк, обращаясь к россиянам.

Он также отметил, что Украина «достанет каждого» либо физически, либо юридически.

Ранее со стороны официальных лиц Украины уже звучали откровенно агрессивные заявления в адрес России, в том числе о причастности спецслужб страны к убийству российских якобы «военных преступников».

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16 мая начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его ведомство причастно к терактам против ряда медийных лиц в России. Он отметил, что Вооруженные силы Украины будут «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя высказывания главы ГУР Украины, призвал воздерживаться от риторики, которая «разжигает», а не «успокаивает» ситуацию.

Он подчеркнул, что по-прежнему «не может проверить» подлинность цитаты главы украинской военной разведки.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что отсутствие реакции со стороны секретариата ООН на заявления Буданова возмутительно.

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