Захарова возмутились отсутствием ответа ООН на заявление ГУР Украины о терактах

Отсутствие реакции со стороны секретариата ООН на заявления руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о причастности ведомства к терактам против россиян возмутительно, заявила 17 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«[Представитель генерального секретаря ООН] Стефан Дюжаррик заявил, что он не видел подобного заявления. Это возмутительно, нет других слов, которые могли бы описать», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что подобному ответа Дюжаррика нет никакого оправдания и назвала это «вопиющим фактом непрофессионализма».

Накануне Буданов заявил, что его ведомство причастно к терактам против ряда медийных лиц в России. При этом он не стал подтверждать или опровергать информацию о том, имеет ли Киев отношение к покушению на писателя Захара Прилепина.

Именно после этого Дюжаррик сказал, что «не видел цитату, не могу говорить о ее достоверности».

Аналогичная реакция поступила и из Вашингтона. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Патель сообщил, что он не в курсе этого заявления.