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«Флорида» обыграла «Каролину» и вышла в финал Кубка Стэнли

«Флорида» в четвертый раз обыграла «Каролину» и вышла в финал Кубка Стэнли
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Фото: REUTERS/Jasen Vinlove
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Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в четвертом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в финал Кубка Стэнли.

Матч прошел в городе Санрайз и завершился победой хозяев площадки со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).

У «Флориды» шайбы забросили Энтони Дюклер (1-я минута), оформивший дубль Мэттью Ткачук (11, 60) и Райан Ломберг (30). У «Каролины» отличились Пол Штястны (14), Теуво Терявяйнен (23) и Йеспер Фаст (57).

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 36 бросков из 39.

Счет в серии до четырех побед стал 4:0 в пользу «Пантерз», которые стали первыми финалистами Кубка Стэнли сезона 2022–2023.

«Пантерз» сыграет в финале Кубка Стэнли во второй раз в истории франшизы. Соперником «Флориды» станет победитель противостояния «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз». После трех матчей серии «рыцари» ведут со счетом 3-0.

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Ранее, 22 мая, хоккеисты клуба «Флорида» обыграли «Каролину» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ со счетом 1:0. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 32 броска в ворота и впервые в своей карьере оформил шатаут в матче плей-офф НХЛ.

Ранее, 12 мая, хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Торонто Мейпл Лифс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 51 из 53 бросков по своим воротам.

30 апреля «Флорида» одержала победу над «Бостоном Брюинз». Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3. В составе победителей две шайбы забросил Брэндон Монтур, также отличились Сэм Райнхарт и Картер Верхеге. Вратарь Сергей Бобровский отразил 33 подачи, а также реализовал сейв.

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