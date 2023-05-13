«Флорида» обыграла «Торонто» и вышла в финал Востока НХЛ

Хоккеисты «Флориды Пантерз» 12 мая обыграли «Торонто Мейпл Лифс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей со счетом 3:2. Шайбы в составе «Пантерз» в основное время забросили Аарон Экблад (4-я минута) и Картер Вераге (17). Победную шайбу на 15-й минуте овертайма забросил канадский нападающий Ник Казинс (76).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 51 из 53 бросков по своим воротам.

У «Торонто» отличились Морган Райлли (28) и Вильям Нюландер (56).

«Флорида» выиграла счет в серии 4-1 и вышла в финал конференции второй раз в своей истории и впервые с 1996 года. В решающей серии за выход в финал Кубка Стэнли «Флорида» встретится с «Каролиной Харрикейнз», которая переиграла «Нью-Джерси» (4-1).

Ранее, 30 апреля, «Флорида» одержала победу над «Бостоном Брюинз». Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3. В составе победителей две шайбы забросил Брэндон Монтур, также отличились Сэм Райнхарт и Картер Верхеге. Вратарь Сергей Бобровский отразил 33 подачи, а также реализовал сейв.

В этот же день сообщалось, что хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Ливз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился в овертайме со счетом 2:1.