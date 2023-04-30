«Торонто» впервые с 2004 года прошел во второй раунд плей-офф НХЛ

Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Ливз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился в овертайме со счетом 2:1.

В составе «Торонто» шайбы забросили нападающие Остон Мэттьюс и Джон Таварес. У «Тампы» отличился форвард Стивен Стэмкос.

Счет в серии — 4:2. Во втором раунде «Торонто» встретится с победителем серии «Бостон» — «Флорида».

«Торонто» впервые с 2004 года вышел во второй раунд. За это время команда семь раз уступала в первом раунде и 10 раз не попадала в плей-офф.

Ранее в этот день «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче одержал победу над «Нью-Джерси Девилз» в шестом игре серии плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2. Счет в серии — 3:3. Решающий седьмой матч противостояния состоится в Ньюарке 1 мая в 23:00 (мск).