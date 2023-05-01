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«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

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Фото: REUTERS/Bob DeChiara
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«Флорида Пантерз» 30 апреля на выезде обошла «Бостон Брюинз» в седьмом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В составе победителей две шайбы забросил Брэндон Монтур, также отличились Сэм Райнхарт и Картер Верхеге. Вратарь Сергей Бобровский отразил 33 подачи, а также реализовал сейв.

У хозяев забили Давид Крейчи, Тайлер Бертуцци и Давид Пастрняк. Защитник Дмитрий Орлов сделал две голевые передачи.

Отмечается, что по итогу встречи «Флорида» обеспечила себе выход на следующий этап соревнований. Теперь соперником клуба станет «Торонто Мейпл Лифс».

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Накануне стало известно, что «Торонто» одержал победу над «Тампой» со счетом 2:1 и впервые с 2004 года вырвался из первого раунда плей-офф НХЛ.

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