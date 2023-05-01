«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

«Флорида Пантерз» 30 апреля на выезде обошла «Бостон Брюинз» в седьмом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В составе победителей две шайбы забросил Брэндон Монтур, также отличились Сэм Райнхарт и Картер Верхеге. Вратарь Сергей Бобровский отразил 33 подачи, а также реализовал сейв.

У хозяев забили Давид Крейчи, Тайлер Бертуцци и Давид Пастрняк. Защитник Дмитрий Орлов сделал две голевые передачи.

Отмечается, что по итогу встречи «Флорида» обеспечила себе выход на следующий этап соревнований. Теперь соперником клуба станет «Торонто Мейпл Лифс».

Накануне стало известно, что «Торонто» одержал победу над «Тампой» со счетом 2:1 и впервые с 2004 года вырвался из первого раунда плей-офф НХЛ.