Бобровский принес «Флориде» третью победу над «Каролиной» в финале НХЛ

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» в понедельник, 22 мая, обыграл «Каролину Харрикейнз» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч состоялся в городе Санрайз (штат Флорида) и завершился победой хозяев площадки со счетом 1:0. Шайбу забросил Сэм Райнхарт на 31-й минуте.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 32 броска в ворота и впервые в своей карьере оформил шатаут в матче плей-офф НХЛ. Он стал седьмым российским вратарем в истории, кто сыграл «всухую» в розыгрыше Кубка Стэнли. Кроме того, Бобровский признан первой звездой матча.

Счет в серии стал 3:0 в пользу «Пантерз». Четвертый матч пройдет в Санрайзе в ночь с 24 на 25 мая по мск.

Ранее, 12 мая, хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Торонто Мейпл Лифс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 51 из 53 бросков по своим воротам.



30 апреля «Флорида» одержала победу над «Бостоном Брюинз». Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3. В составе победителей две шайбы забросил Брэндон Монтур, также отличились Сэм Райнхарт и Картер Верхеге. Вратарь Сергей Бобровский отразил 33 подачи, а также реализовал сейв.