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ВС РФ отбили атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны РФ: ВС РФ отбили атаки ВСУ на торском участке и у Серебрянского лесничества
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские авиация и артиллерия отбили атаки украинских боевиков, пытавшихся вернуть утраченные ранее позиции на торском участке в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 25 мая заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады предпринял попытки вернуть утраченные позиции. В результате огневого воздействия авиации и артиллерийских подразделений группировки «Центр» противник понес значительные потери в личном составе и технике», — сказал он.

«Стараемся выжить, чтобы и дальше работать на победу»
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Накануне военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали укреплять свои позиции на краснолиманском направлении и возводить новые защитные сооружения. По данным офицера, на пункты временной дислокации украинских военных начала прибывать инженерная техника и автомобили со строительными материалами.

23 мая сообщалось, что авиация на краснолиманском направлении нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации противника.
Также артиллерия группировки «Центр» ударила по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и скопления техники украинских войск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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