В ЛНР узнали об обустройстве новых позиций ВСУ на краснолиманском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали укреплять свои позиции на краснолиманском направлении и возводить новые защитные сооружения. Об этом 24 мая сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«На краснолиманском направлении противник укрепляет позиции. На второй и третьей линии (обороны) украинских позиций отмечается дооборудование в инженерном отношении уже существующих укрепрайонов, а также возведение новых фортификационных сооружений», — цитирует Марочко «РИА Новости».
По данным офицера, на пункты временной дислокации украинских военных начала прибывать инженерная техника и автомобили со строительными материалами.
Ранее 24 мая Марочко также сообщил, что в район города Часов Яр, который находится рядом с Артемовском (украинское название — Бахмут), прибыли новые украинские подразделения, ВСУ наращивают вооружение и бронетехнику. Он предположил, что Вооруженные силы Украины планируют атаковать российские подразделения, которые в настоящий момент находятся в Артемовске.
23 мая начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук заявил, что две бригады ВСУ попытались вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении (на торском участке и в районе Серебрянского лесничества), однако понесли значительные потери после удара российской артиллерии.
20 мая основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня. Минобороны РФ также подтвердило это сообщение. Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением города.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.
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