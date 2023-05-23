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ВСУ понесли потери при попытке вернуть позиции на краснолиманском направлении

Минобороны РФ: ВСУ понесли потери при попытке вернуть позиции на краснолиманском направлении
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении — на торском участке и в районе Серебрянского лесничества, однако понесли значительные потери после удара российской артиллерии. Об этом 23 мая сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

«Противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ВСУ предпринял попытки вернуть утраченные позиции. Но в результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки «Центр» понес значительные потери в личном составе и технике», — цитирует Савчука «РИА Новости».

Кроме того, авиация на том же направлении нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации противника. А артиллерия группировки «Центр» ударила по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и скопления техники украинских войск.

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Ранее, 22 мая, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перебросили из Артемовска (украинское название — Бахмут) свои подразделения на купянское и краснолиманское направления. Марочко добавил, что главная цель ВСУ после их передислокации заключается в «усилении выдохшихся на этих направлениях других подразделений».

До этого, 21 мая, Савчук сообщал, что российские военные выявили перемещение двух украинских бригад и полка и также разгромили их. В частности, расчет реактивной системы залпового огня «Смерч» поразил позиции ВСУ на краснолиманском направлении. А артиллерийские подразделения группировки «Центр» в ходе контрбатарейной борьбы вскрыли и подавили позиции ствольной артиллерии и минометов противника.

В тот же день Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Артемовска российскими силами. Президент России Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы РФ с освобождением города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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