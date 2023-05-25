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Новак рассказал о темпах перехода на возобновляемые источники энергии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «Известиям» заявил, что в 2035 году 10% российского энергетического баланса будет приходиться на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

По его словам, к 2035 году Россия выйдет примерно на долю ВИЭ в 10%, а к 2050-му — 20%. Однако Новак уточнил, что в настоящий момент страна не ставит перед собой такие амбициозные задачи, как европейские страны, поскольку в балансе РФ и так достаточно много чистых источников энергии.

«Солнечная и ветряная генерации у нас развиваются для того, чтобы мы могли создать в нашей стране свою собственную производственную базу, промышленность, которая могла бы независимо от внешних условий самостоятельно выпускать оборудование для солнечных и ветровых электростанций», — отметил он.

Как сообщил Новак, поставленная президентом России Владимиром Путиным задача по созданию промышленности ВИЭ фактически решена. За последние 10 лет в стране организовано 11 тыс. рабочих мест. В России уже есть мощности в 1600 МВт производства от солнца и ветра ежегодно.

«Продаем продукцию солнечных электростанций и на экспорт. С точки зрения климата и экологии это правильное направление, мы будем продолжать, но, конечно, не в ущерб потребителям дешевой генерации, которая у нас есть», — подчеркнул вице-премьер.

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Накануне в рамках первого заседания клуба Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсуждались проблемы мирового энергетического рынка, в том числе влияние санкций со стороны Запада на развитие российской атомной энергетики. На заседании, в частности, подняли вопрос вытеснения традиционных источников энергии солнечными и ветровыми.

28 марта гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация намерена начать производство композитных лопастей для ветроэлектростанций (ВЭС) в Ульяновской области. Это полностью удовлетворит спрос на российском рынке ветрогенерации. Кроме того, лопасти будут активно продвигать на экспорт.

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