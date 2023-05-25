Fitch понизило долгосрочный рейтинг эмитента США до уровня «AAA»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте на уровне «ААА» в список Rating Watch «Негативный», сообщается 24 мая на сайте агентства.

«Рейтинг Rating Watch «Негативный» отражает возросшую политическую ангажированность, которая препятствует принятию решения о повышении или приостановке действия потолка госдолга», — говорится в сообщении.

Агентство оценило как высокие риски того, что лимит долга не будет повышен или приостановлен до того, как США начнут пропускать платежи по некоторым своим обязательствам.

«Неспособность американских властей осмысленно решить среднесрочные фискальные проблемы, которые приведут к росту бюджетного дефицита, и растущее долговое бремя сигнализируют о рисках снижения кредитоспособности США», — добавили в Fitch Ratings.

Ранее в этот день газета The Washington Post высказала предположение, почему государственный долг США вырос до $31 трлн. В частности, отмечалось, что большая часть суммы госдолга формировалась в последние 20 лет и увеличивалась в основном из-за принятых политических решений. Одно из них принадлежит экс-президенту США Джорджу Бушу – младшему, который в 2001 году подписал документ о снижении налогов.

Следующей политической причиной стала американская военная кампания на Ближнем Востоке. В конце концов политика нынешнего президента Джо Байдена привела к тому, что госдолг вырос до невероятных $31 трлн.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов сообщила, что возможный дефолт в США обнулит достигнутые администрацией президента Джо Байдена достижения в экономической сфере. Если конгресс не повысит потолок государственного долга до 1 июня, то угроза дефолта «вызывает беспокойство».

Между тем 22 мая спикер палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что к дефолту может привести бездействие президента Джо Байдена. Он отметил, что призывал американского лидера к переговорам о государственном долге еще в январе, но тот не откликнулся. Лишь в середине мая Байден признал, что такое обсуждение необходимо.

Министерство финансов США 1 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами.

В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.