Детектив рассказал о процессе установления личности стримера-педофила

Частный детектив Максим Заболотный 25 мая рассказал «Известиям» о том, как была установлена личность стримера-педофила, который изнасиловал маленькую девочку в прямом эфире.

«Один из моих подписчиков прислал пост, что разыскивают человека, который в чат-рулетке сделал действия сексуального характера с ребенком, попросили установить его личность. Я соответственно изучил эту ситуацию, проверил достоверность этой информации и начали поиски. Сделали пост, попросил сделать максимальный репост, получился колоссальный фурор», — заявил Максим Заболотный.

Поисками педофила занялось большое количество людей, они помогали, репостили, присылали и обрабатывали информацию.

«Буквально несколько часов назад мне сообщили, что он был задержан 11 мая в Якутске. 11 мая один из подписчиков написал, что 11 мая был задержан подобный человек», — рассказал детектив. У детектива нет сомнений, что задержанный является тем самым стримером-педофилом. Его личность и квартиру, где проходила съемка, полностью опознали.

Официального комментария от МВД пока что не поступало, добавил Заболотный.

«11 мая данный человек был задержан по аналогичному преступлению. Он звонил девочке, за что был задержан», — сообщил частный детектив. Благодаря общественному резонансу удалось не только установить его личность, но и выявить новое преступление этого «недочеловека», сказал Заболотный.

Максим Заболотный рассказал, что «запись была сделана 6 мая в послеобеденное время». Ее сделал ребенок, который затем стал пересылать видео другим детям.

«Эта информация получила какой-то ход и виновные будут наказаны», — сообщил частный детектив.

По его словам, семье пострадавшей девочки помогут со всеми юридическими моментами и окажут бесплатные юридические услуги.

В настоящий момент в отношении него заведено дело по ст. 134 ч. 3 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.

О задержании подозреваемого в изнасиловании ребенка во время стрима в Якутии 24 мая сообщил «Известиям» частный детектив Максим Заболотный. Им оказался местный житель Айдер Асанов.

В настоящее время его также проверяют на совершение других преступлений.

До этого в Сети появилась информация о том, что некий подросток наткнулся в чат-рулетке на трансляцию с мужчиной, который в прямом эфире насиловал маленькую девочку. Парень успел заснять часть эфира и переслал знакомому блогеру, чтобы тот предал историю огласке.

17 мая на эту историю отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, заявив, что по этому поводу готовится обращение в Следственный комитет и МВД России.

Подозреваемого разыскивали правоохранительные органы и частные детективы. Однако в ходе расследования выяснилось, что Асанов был задержан еще 11 мая за подобные преступления и на данный момент находится в СИЗО.

Бабушка девочки, ставшей жертвой стримера-педофила, рассказала «Известиям», что некоторое время сожительствовала с ним, и их отношения длились до самого ареста мужчины. По словам женщины, она не подозревала, что тот насиловал ее маленькую внучку, и оставляла девочку с ним наедине.