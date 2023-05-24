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Изнасиловавший в прямом эфире ребенка житель Якутии задержан

Детектив Заболотный: подозреваемый в изнасиловании ребенка во время стрима задержан в Якутии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Личность подозреваемого в изнасиловании ребенка во время стрима установлена. Им оказался житель Якутии Айдер Асанов. В настоящее время он задержан и находится в СИЗО, рассказал «Известиям» 24 мая частный детектив Максим Заболотный.

Ранее в Сети появилась информация о том, что некий подросток наткнулся в чат-рулетке на трансляцию с мужчиной, который в прямом эфире насиловал маленькую девочку. Парень успел заснять часть эфира и переслал знакомому блогеру, чтобы тот предал историю огласке. 17 мая на эту историю в своем Telegram-канале отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она, в частности, отметила, что по этому поводу готовится обращение в Следственный комитет и МВД России.

Как сообщил Заболотный, указанная трансляция в чат-рулетке состоялась 6 мая, а записал ее мальчик из Канады. В ходе расследования детектив вышел на ребенка и установил, что на записи житель Якутии Айдер Асанов.

Об этом он немедленно сообщил в полицию. Однако выяснилось, что Асанов уже был задержан 11 мая за подобные преступления и находится в СИЗО.

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О том, что личность подозреваемого уже практически установлена, Заболотный сообщил ранее в этот день.

20 апреля в Нижнем Новгороде суд арестовал на два месяца «печерского маньяка» Александра Серова после нападения на маленькую девочку. Педофил начал совершать преступления сексуального характера в отношении детей в начале 1990-х. Он был приговорен к 15 годам тюрьмы, но спустя 10 лет был условно-досрочно освобожден. После этого он совершил еще семь нападений.

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