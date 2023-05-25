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Стримера-педофила проверят на совершение других преступлений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Якутии педофила, насиловавшего внучку своей сожительницы в прямом эфире, проверяют на совершение других преступлений. Об этом 24 мая сообщил источник «Известий».

«Следствием проверяются возможные другие факты совершенных им преступлений, в том числе озвученные в социальных сетях», — отметил источник.

В настоящий момент в отношении него заведено дело по ст. 134 ч. 3 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

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О задержании подозреваемого в изнасиловании ребенка во время стрима в Якутии ранее в этот день сообщил «Известиям» частный детектив Максим Заболотный. Им оказался местный житель Айдер Асанов.

До этого в Сети появилась информация о том, что некий подросток наткнулся в чат-рулетке на трансляцию с мужчиной, который в прямом эфире насиловал маленькую девочку. Парень успел заснять часть эфира и переслал знакомому блогеру, чтобы тот предал историю огласке.

17 мая на эту историю отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, заявив, что по этому поводу готовится обращение в Следственный комитет и МВД России.

Подозреваемого разыскивали правоохранительные органы и частные детективы. Однако в ходе расследования выяснилось, что Асанов был задержан еще 11 мая за подобные преступления и на данный момент находится в СИЗО.

Бабушка девочки, ставшей жертвой стримера-педофила, рассказала «Известиям», что некоторое время сожительствовала с ним, и их отношения длились до самого ареста мужчины. По словам женщины, она не подозревала, что тот насиловал ее маленькую внучку, и оставляла девочку с ним наедине.

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