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Бабушка изнасилованной в Якутии во время стрима девочки рассказала об отношениях с педофилом

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Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl
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Ксения, бабушка девочки, ставшей жертвой стримера-педофила в Якутии, 24 мая рассказала «Известиям», что некоторое время сожительствовала с ним, и их отношения длились до самого ареста мужчины.

По словам женщины, она не подозревала, что ее сожитель насиловал ее маленькую внучку и оставляла ее с ним наедине.

«Все было нормально, я даже не подозревала, что такое могло случиться. Даже не знаю, как это объяснить. Он себя раньше как вел? Выпивал, но чтобы к детям — не было такого. Не знаю, что с ним случилось. Работал, дома все делал. Даже не было мысли, что он мог это совершить», — поделилась Ксения.

Отношения женщины с педофилом длились почти четыре года и завершились только после того, как она узнала о произошедшем. Дочь Ксении увидела в интернете видео изнасилования девочки и узнала в преступнике сожителя матери.

«До сих пор внутри все переворачивается. Не было такого, всегда доверие какое-то было, в магазин ходили, всегда оставляли, я работала. Он выходной сидел», — рассказала Ксения.

Женщина сообщила, что преступник все еще пишет ей СМС, просит прийти к нему на свидание в СИЗО и принести передачку. Однако Ксения отказывает в этих просьбах. Она также выступила за то, чтобы бывшего сожителя судили по всей строгости.

На данный момент пострадавшая девочка находится дома с мамой и бабушкой.

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