Автомобилисты оттаскивали машины от горящего рынка в Одинцово

Очевидец пожара на строительном рынке «Акос» в подмосковном Одинцово 25 мая рассказал «Известиям», как проезжающие мимо водители останавливались, чтобы помочь оттащить автомобили от места происшествия.

«Едем с Киевского шоссе, видим дым. Машину бросаем, подходим сюда и видим, всё горит. Пожарные говорят, надо оттаскивать машины, начали помогать», — рассказал очевидец Александр Волков.

По словам Волкова, автомобили уже были горячими и пластик начал плавиться от жара, когда люди начали их оттаскивать.

О возгорании на строительном рынке «Акос» стало известно вечером 24 мая. Изначально площадь горения составляла 150 кв. м. По истечении нескольких часов она увеличилась до 1200 кв. м.

На кадрах с места происшествия, которые появились в распоряжении «Известий», виден высокий столб пламени, поднимающийся над зданием рынка.

Как сообщили в МЧС, ликвидация возгорания осложнена высокой пожарной загрузкой. В тушении задействовано более 85 человек и 27 единиц техники. Кроме того, проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня.

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование обстоятельств пожара на строительном рынке в Одинцово. Как заявил источник «Известий», последняя инспекция рынка проводилась в 2015 году. Тогда были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, которые впоследствии устранили.