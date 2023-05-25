Площадь пожара в Одинцово увеличилась до 1200 кв. м

Площадь пожара на строительном рынке «Акос» в Одинцово увеличилась до 1200 кв. м. Об этом 25 мая сообщили в МЧС России.

«Площадь пожара увеличилась до 1200 кв. м. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На кадрах с места происшествия, которые появились в распоряжении «Известий», виден высокий столб пламени, поднимающийся над зданием рынка.

О возгорании стало известно вечером 24 мая. Изначально площадь горения составляла 150 кв. м.

Как сообщили в МЧС, ликвидация возгорания осложнена высокой пожарной загрузкой. В тушении задействовано более 85 человек и 27 единиц техники.